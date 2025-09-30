CotaçõesSeções
PCG-PE
PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock

18.12 USD 0.11 (0.61%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PCG-PE para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.12 e o mais alto foi 18.42.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PCG-PE hoje?

Hoje Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) está avaliado em 18.12. O instrumento é negociado dentro de 0.61%, o fechamento de ontem foi 18.01, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PE em tempo real.

As ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock está avaliado em 18.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.46% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PCG-PE?

Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) pelo preço atual 18.12. Ordens geralmente são executadas perto de 18.12 ou 18.42, enquanto 4 e -1.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PCG-PE?

Investir em Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 17.16 - 18.81 e o preço atual 18.12. Muitos comparam 3.96% e 1.46% antes de enviar ordens em 18.12 ou 18.42. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?

O maior preço de PG&E Corp (PCG-PE) no último ano foi 18.81. As ações oscilaram bastante dentro de 17.16 - 18.81, e a comparação com 18.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?

O menor preço de PG&E Corp (PCG-PE) no ano foi 17.16. A comparação com o preço atual 18.12 e 17.16 - 18.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PE?

No passado Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.01 e 1.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.12 18.42
Faixa anual
17.16 18.81
Fechamento anterior
18.01
Open
18.31
Bid
18.12
Ask
18.42
Low
18.12
High
18.42
Volume
4
Mudança diária
0.61%
Mudança mensal
3.96%
Mudança de 6 meses
1.46%
Mudança anual
1.46%
