PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock
A taxa do PCG-PE para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.12 e o mais alto foi 18.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PCG-PE hoje?
Hoje Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) está avaliado em 18.12. O instrumento é negociado dentro de 0.61%, o fechamento de ontem foi 18.01, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PE em tempo real.
As ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock está avaliado em 18.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.46% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PCG-PE?
Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) pelo preço atual 18.12. Ordens geralmente são executadas perto de 18.12 ou 18.42, enquanto 4 e -1.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PCG-PE?
Investir em Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 17.16 - 18.81 e o preço atual 18.12. Muitos comparam 3.96% e 1.46% antes de enviar ordens em 18.12 ou 18.42. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?
O maior preço de PG&E Corp (PCG-PE) no último ano foi 18.81. As ações oscilaram bastante dentro de 17.16 - 18.81, e a comparação com 18.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?
O menor preço de PG&E Corp (PCG-PE) no ano foi 17.16. A comparação com o preço atual 18.12 e 17.16 - 18.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PE?
No passado Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.01 e 1.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.01
- Open
- 18.31
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Low
- 18.12
- High
- 18.42
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- 3.96%
- Mudança de 6 meses
- 1.46%
- Mudança anual
- 1.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4