A taxa do PCG-PE para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.12 e o mais alto foi 18.42.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.