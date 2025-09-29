- Panorámica
PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock
El tipo de cambio de PCG-PE de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.12, mientras que el máximo ha alcanzado 18.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PE hoy?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) se evalúa hoy en 18.12. El instrumento se negocia dentro de 0.61%; el cierre de ayer ha sido 18.01 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock se evalúa actualmente en 18.12. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.46% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PCG-PE?
Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) al precio actual de 18.12. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.12 o 18.42, mientras que 4 y -1.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PCG-PE?
Invertir en Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 17.16 - 18.81 y el precio actual 18.12. Muchos comparan 3.96% y 1.46% antes de colocar órdenes en 18.12 o 18.42. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PE) en el último año ha sido 18.81. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.16 - 18.81, una comparación con 18.01 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PE) para el año ha sido 17.16. La comparación con los actuales 18.12 y 17.16 - 18.81 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PE?
En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.01 y 1.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.01
- Open
- 18.31
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Low
- 18.12
- High
- 18.42
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- 3.96%
- Cambio a 6 meses
- 1.46%
- Cambio anual
- 1.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.