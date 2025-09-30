- Panoramica
PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock
Il tasso di cambio PCG-PE ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.12 e ad un massimo di 18.42.
Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PCG-PE oggi?
Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock sono prezzate a 18.12. Viene scambiato all'interno di 0.61%, la chiusura di ieri è stata 18.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock pagano dividendi?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock è attualmente valutato a 18.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PE.
Come acquistare azioni PCG-PE?
Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock al prezzo attuale di 18.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.12 o 18.42, mentre 4 e -1.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PCG-PE?
Investire in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 17.16 - 18.81 e il prezzo attuale 18.12. Molti confrontano 3.96% e 1.46% prima di effettuare ordini su 18.12 o 18.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 18.81. All'interno di 17.16 - 18.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PE) nel corso dell'anno è stato 17.16. Confrontandolo con gli attuali 18.12 e 17.16 - 18.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PE?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.01 e 1.46%.
- Chiusura Precedente
- 18.01
- Apertura
- 18.31
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Minimo
- 18.12
- Massimo
- 18.42
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.61%
- Variazione Mensile
- 3.96%
- Variazione Semestrale
- 1.46%
- Variazione Annuale
- 1.46%
