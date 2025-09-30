- Übersicht
PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock
Der Wechselkurs von PCG-PE hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.12 bis zu einem Hoch von 18.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PCG-PE heute?
Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) notiert heute bei 18.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.61% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.01 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von PCG-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PCG-PE Dividenden?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock wird derzeit mit 18.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich PCG-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) zum aktuellen Kurs von 18.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.12 oder 18.42 platziert, während 4 und -1.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PCG-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 17.16 - 18.81 und der aktuelle Kurs 18.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.96% und 1.46%, bevor sie Orders zu 18.12 oder 18.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PE) im vergangenen Jahr lag bei 18.81. Innerhalb von 17.16 - 18.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PE) im Laufe des Jahres betrug 17.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.12 und der Spanne 17.16 - 18.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PCG-PE statt?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.01 und 1.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.01
- Eröffnung
- 18.31
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Tief
- 18.12
- Hoch
- 18.42
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 3.96%
- 6-Monatsänderung
- 1.46%
- Jahresänderung
- 1.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4