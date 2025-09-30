KurseKategorien
Währungen / PCG-PE
Zurück zum Aktien

PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock

18.12 USD 0.11 (0.61%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCG-PE hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.12 bis zu einem Hoch von 18.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PCG-PE heute?

Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) notiert heute bei 18.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.61% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.01 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von PCG-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PCG-PE Dividenden?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock wird derzeit mit 18.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich PCG-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) zum aktuellen Kurs von 18.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.12 oder 18.42 platziert, während 4 und -1.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PCG-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 17.16 - 18.81 und der aktuelle Kurs 18.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.96% und 1.46%, bevor sie Orders zu 18.12 oder 18.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PE) im vergangenen Jahr lag bei 18.81. Innerhalb von 17.16 - 18.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PE) im Laufe des Jahres betrug 17.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.12 und der Spanne 17.16 - 18.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PCG-PE statt?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.01 und 1.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.12 18.42
Jahresspanne
17.16 18.81
Vorheriger Schlusskurs
18.01
Eröffnung
18.31
Bid
18.12
Ask
18.42
Tief
18.12
Hoch
18.42
Volumen
4
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
3.96%
6-Monatsänderung
1.46%
Jahresänderung
1.46%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4