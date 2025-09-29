- 概要
PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock
PCG-PEの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり18.12の安値と18.42の高値で取引されました。
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PCG-PE株の現在の価格は？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stockの株価は本日18.12です。0.61%内で取引され、前日の終値は18.01、取引量は4に達しました。PCG-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stockの株は配当を出しますか？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stockの現在の価格は18.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.46%やUSDにも注目します。PCG-PEの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PE株を買う方法は？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stockの株は現在18.12で購入可能です。注文は通常18.12または18.42付近で行われ、4や-1.04%が市場の動きを示します。PCG-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
PCG-PE株に投資する方法は？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stockへの投資では、年間の値幅17.16 - 18.81と現在の18.12を考慮します。注文は多くの場合18.12や18.42で行われる前に、3.96%や1.46%と比較されます。PCG-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最高値は？
PG&E Corpの過去1年の最高値は18.81でした。17.16 - 18.81内で株価は大きく変動し、18.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最低値は？
PG&E Corp(PCG-PE)の年間最安値は17.16でした。現在の18.12や17.16 - 18.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PEの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.01、1.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.01
- 始値
- 18.31
- 買値
- 18.12
- 買値
- 18.42
- 安値
- 18.12
- 高値
- 18.42
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.61%
- 1ヶ月の変化
- 3.96%
- 6ヶ月の変化
- 1.46%
- 1年の変化
- 1.46%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前