PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock

18.12 USD 0.11 (0.61%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCG-PE за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.12, а максимальная — 18.42.

Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCG-PE сегодня?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) сегодня оценивается на уровне 18.12. Инструмент торгуется в пределах 0.61%, вчерашнее закрытие составило 18.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock в настоящее время оценивается в 18.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.46% и USD. Отслеживайте движения PCG-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции PCG-PE?

Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) по текущей цене 18.12. Ордера обычно размещаются около 18.12 или 18.42, тогда как 4 и -1.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCG-PE?

Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 17.16 - 18.81 и текущей цены 18.12. Многие сравнивают 3.96% и 1.46% перед размещением ордеров на 18.12 или 18.42. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?

Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PE) за последний год составила 18.81. Акции заметно колебались в пределах 17.16 - 18.81, сравнение с 18.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?

Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PE) за год составила 17.16. Сравнение с текущими 18.12 и 17.16 - 18.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCG-PE?

В прошлом Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.01 и 1.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.12 18.42
Годовой диапазон
17.16 18.81
Предыдущее закрытие
18.01
Open
18.31
Bid
18.12
Ask
18.42
Low
18.12
High
18.42
Объем
4
Дневное изменение
0.61%
Месячное изменение
3.96%
6-месячное изменение
1.46%
Годовое изменение
1.46%
