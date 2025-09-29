- Обзор рынка
PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock
Курс PCG-PE за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.12, а максимальная — 18.42.
Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCG-PE сегодня?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) сегодня оценивается на уровне 18.12. Инструмент торгуется в пределах 0.61%, вчерашнее закрытие составило 18.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock в настоящее время оценивается в 18.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.46% и USD. Отслеживайте движения PCG-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции PCG-PE?
Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock (PCG-PE) по текущей цене 18.12. Ордера обычно размещаются около 18.12 или 18.42, тогда как 4 и -1.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCG-PE?
Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 17.16 - 18.81 и текущей цены 18.12. Многие сравнивают 3.96% и 1.46% перед размещением ордеров на 18.12 или 18.42. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?
Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PE) за последний год составила 18.81. Акции заметно колебались в пределах 17.16 - 18.81, сравнение с 18.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?
Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PE) за год составила 17.16. Сравнение с текущими 18.12 и 17.16 - 18.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCG-PE?
В прошлом Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.01 и 1.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.01
- Open
- 18.31
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Low
- 18.12
- High
- 18.42
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 3.96%
- 6-месячное изменение
- 1.46%
- Годовое изменение
- 1.46%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%