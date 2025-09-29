报价部分
货币 / PCG-PE
PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock

18.12 USD 0.11 (0.61%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PCG-PE汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点18.12和高点18.42进行交易。

关注Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PCG-PE股票今天的价格是多少？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock股票今天的定价为18.12。它在0.61%范围内交易，昨天的收盘价为18.01，交易量达到4。PCG-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock股票是否支付股息？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock目前的价值为18.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.46%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PE走势。

如何购买PCG-PE股票？

您可以以18.12的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock股票。订单通常设置在18.12或18.42附近，而4和-1.04%显示市场活动。立即关注PCG-PE的实时图表更新。

如何投资PCG-PE股票？

投资Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock需要考虑年度范围17.16 - 18.81和当前价格18.12。许多人在以18.12或18.42下订单之前，会比较3.96%和。实时查看PCG-PE价格图表，了解每日变化。

PG&E Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是18.81。在17.16 - 18.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock的绩效。

PG&E Corp股票的最低价格是多少？

PG&E Corp（PCG-PE）的最低价格为17.16。将其与当前的18.12和17.16 - 18.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCG-PE股票是什么时候拆分的？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.01和1.46%中可见。

日范围
18.12 18.42
年范围
17.16 18.81
前一天收盘价
18.01
开盘价
18.31
卖价
18.12
买价
18.42
最低价
18.12
最高价
18.42
交易量
4
日变化
0.61%
月变化
3.96%
6个月变化
1.46%
年变化
1.46%
