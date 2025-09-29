PCG-PE: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock
今日PCG-PE汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点18.12和高点18.42进行交易。
关注Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PCG-PE股票今天的价格是多少？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock股票今天的定价为18.12。它在0.61%范围内交易，昨天的收盘价为18.01，交易量达到4。PCG-PE的实时价格图表显示了这些更新。
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock股票是否支付股息？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock目前的价值为18.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.46%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PE走势。
如何购买PCG-PE股票？
您可以以18.12的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock股票。订单通常设置在18.12或18.42附近，而4和-1.04%显示市场活动。立即关注PCG-PE的实时图表更新。
如何投资PCG-PE股票？
投资Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock需要考虑年度范围17.16 - 18.81和当前价格18.12。许多人在以18.12或18.42下订单之前，会比较3.96%和。实时查看PCG-PE价格图表，了解每日变化。
PG&E Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是18.81。在17.16 - 18.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock的绩效。
PG&E Corp股票的最低价格是多少？
PG&E Corp（PCG-PE）的最低价格为17.16。将其与当前的18.12和17.16 - 18.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCG-PE股票是什么时候拆分的？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st A Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.01和1.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.01
- 开盘价
- 18.31
- 卖价
- 18.12
- 买价
- 18.42
- 最低价
- 18.12
- 最高价
- 18.42
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- 3.96%
- 6个月变化
- 1.46%
- 年变化
- 1.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值