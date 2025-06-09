Moedas / PBF
PBF: PBF Energy Inc Class A
30.07 USD 0.49 (1.60%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PBF para hoje mudou para -1.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.03 e o mais alto foi 30.79.
Veja a dinâmica do par de moedas PBF Energy Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PBF Notícias
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- PBF Energy names Joseph Marino as new CFO effective October 1
- Chevron Resumes Venezuela Oil Exports Amid Shifting U.S. Sanctions
- Refiners Smell Profits as Heavy Crude Comes Roaring Back--But One Risk Lurks
- Murphy USA Q2 Earnings Top as Fuel Margins Improve, Sales Miss
- PBF Energy Stock: Recovery In Progress (NYSE:PBF)
- PBF Energy Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Decline Y/Y
- PBF Energy (PBF) Q2 Revenue Falls 14%
- PBF Energy (PBF) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Analysts Estimate PBF Energy (PBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Wells Fargo raises PBF Energy stock price target to $24 on revised outlook
- UBS reiterates Buy rating on PBF Energy stock amid data center development
- Mizuho reiterates Underperform rating on PBF Energy stock, sees Q2 miss
- PBF Energy to Participate in J.P. Morgan Energy Conference
- PBF Energy to Release Second Quarter 2025 Earnings Results
- Last week's top gainer Mid cap stocks - Quantum Computing (NASDAQ:QUBT), Transocean (NYSE:RIG), Oklo (NYSE:OKLO)
- Eli Lilly, General Electric among Tuesday’s market cap stock movers
- California fuel imports hit 4-year high amid refinery outages
Faixa diária
30.03 30.79
Faixa anual
13.61 34.22
- Fechamento anterior
- 30.56
- Open
- 30.79
- Bid
- 30.07
- Ask
- 30.37
- Low
- 30.03
- High
- 30.79
- Volume
- 214
- Mudança diária
- -1.60%
- Mudança mensal
- 10.15%
- Mudança de 6 meses
- 58.68%
- Mudança anual
- -0.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh