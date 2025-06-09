クォートセクション
通貨 / PBF
株に戻る

PBF: PBF Energy Inc Class A

30.66 USD 0.10 (0.33%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PBFの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり29.62の安値と30.79の高値で取引されました。

PBF Energy Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PBF News

1日のレンジ
29.62 30.79
1年のレンジ
13.61 34.22
以前の終値
30.56
始値
30.79
買値
30.66
買値
30.96
安値
29.62
高値
30.79
出来高
3.408 K
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
12.31%
6ヶ月の変化
61.79%
1年の変化
0.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K