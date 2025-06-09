Währungen / PBF
PBF: PBF Energy Inc Class A
30.66 USD 0.10 (0.33%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PBF hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.62 bis zu einem Hoch von 30.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die PBF Energy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PBF News
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- PBF Energy names Joseph Marino as new CFO effective October 1
- Chevron Resumes Venezuela Oil Exports Amid Shifting U.S. Sanctions
- Refiners Smell Profits as Heavy Crude Comes Roaring Back--But One Risk Lurks
- Murphy USA Q2 Earnings Top as Fuel Margins Improve, Sales Miss
- PBF Energy Stock: Recovery In Progress (NYSE:PBF)
- PBF Energy Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Decline Y/Y
- PBF Energy (PBF) Q2 Revenue Falls 14%
- PBF Energy (PBF) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Analysts Estimate PBF Energy (PBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Wells Fargo raises PBF Energy stock price target to $24 on revised outlook
- UBS reiterates Buy rating on PBF Energy stock amid data center development
- Mizuho reiterates Underperform rating on PBF Energy stock, sees Q2 miss
- PBF Energy to Participate in J.P. Morgan Energy Conference
- PBF Energy to Release Second Quarter 2025 Earnings Results
- Last week's top gainer Mid cap stocks - Quantum Computing (NASDAQ:QUBT), Transocean (NYSE:RIG), Oklo (NYSE:OKLO)
- Eli Lilly, General Electric among Tuesday’s market cap stock movers
- California fuel imports hit 4-year high amid refinery outages
Tagesspanne
29.62 30.79
Jahresspanne
13.61 34.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.56
- Eröffnung
- 30.79
- Bid
- 30.66
- Ask
- 30.96
- Tief
- 29.62
- Hoch
- 30.79
- Volumen
- 3.408 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 12.31%
- 6-Monatsänderung
- 61.79%
- Jahresänderung
- 0.99%
