КотировкиРазделы
Валюты / PBF
Назад в Рынок акций США

PBF: PBF Energy Inc Class A

30.65 USD 2.74 (9.82%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PBF за сегодня изменился на 9.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.32, а максимальная — 30.74.

Следите за динамикой PBF Energy Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PBF

Дневной диапазон
28.32 30.74
Годовой диапазон
13.61 34.22
Предыдущее закрытие
27.91
Open
28.36
Bid
30.65
Ask
30.95
Low
28.32
High
30.74
Объем
7.160 K
Дневное изменение
9.82%
Месячное изменение
12.27%
6-месячное изменение
61.74%
Годовое изменение
0.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.