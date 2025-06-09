Валюты / PBF
PBF: PBF Energy Inc Class A
30.65 USD 2.74 (9.82%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBF за сегодня изменился на 9.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.32, а максимальная — 30.74.
Следите за динамикой PBF Energy Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PBF
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- PBF Energy names Joseph Marino as new CFO effective October 1
- Chevron Resumes Venezuela Oil Exports Amid Shifting U.S. Sanctions
- Refiners Smell Profits as Heavy Crude Comes Roaring Back--But One Risk Lurks
- Murphy USA Q2 Earnings Top as Fuel Margins Improve, Sales Miss
- PBF Energy Stock: Recovery In Progress (NYSE:PBF)
- PBF Energy Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Decline Y/Y
- PBF Energy (PBF) Q2 Revenue Falls 14%
- PBF Energy (PBF) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Analysts Estimate PBF Energy (PBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Wells Fargo raises PBF Energy stock price target to $24 on revised outlook
- UBS reiterates Buy rating on PBF Energy stock amid data center development
- Mizuho reiterates Underperform rating on PBF Energy stock, sees Q2 miss
- PBF Energy to Participate in J.P. Morgan Energy Conference
- PBF Energy to Release Second Quarter 2025 Earnings Results
- Last week's top gainer Mid cap stocks - Quantum Computing (NASDAQ:QUBT), Transocean (NYSE:RIG), Oklo (NYSE:OKLO)
- Eli Lilly, General Electric among Tuesday’s market cap stock movers
- California fuel imports hit 4-year high amid refinery outages
Дневной диапазон
28.32 30.74
Годовой диапазон
13.61 34.22
- Предыдущее закрытие
- 27.91
- Open
- 28.36
- Bid
- 30.65
- Ask
- 30.95
- Low
- 28.32
- High
- 30.74
- Объем
- 7.160 K
- Дневное изменение
- 9.82%
- Месячное изменение
- 12.27%
- 6-месячное изменение
- 61.74%
- Годовое изменение
- 0.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.