PBF: PBF Energy Inc Class A
30.12 USD 0.54 (1.76%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PBF 환율이 오늘 -1.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.51이고 고가는 30.50이었습니다.
PBF Energy Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
29.51 30.50
년간 변동
13.61 34.22
- 이전 종가
- 30.66
- 시가
- 30.47
- Bid
- 30.12
- Ask
- 30.42
- 저가
- 29.51
- 고가
- 30.50
- 볼륨
- 6.086 K
- 일일 변동
- -1.76%
- 월 변동
- 10.33%
- 6개월 변동
- 58.94%
- 년간 변동율
- -0.79%
20 9월, 토요일