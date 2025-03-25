Moedas / PAVM
PAVM: PAVmed Inc
0.42 USD 0.02 (5.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PAVM para hoje mudou para 5.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.41 e o mais alto foi 0.42.
Veja a dinâmica do par de moedas PAVmed Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.41 0.42
Faixa anual
0.39 1.45
- Fechamento anterior
- 0.40
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Low
- 0.41
- High
- 0.42
- Volume
- 84
- Mudança diária
- 5.00%
- Mudança mensal
- -14.29%
- Mudança de 6 meses
- -40.85%
- Mudança anual
- -65.29%
