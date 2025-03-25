QuotazioniSezioni
Valute / PAVM
Tornare a Azioni

PAVM: PAVmed Inc

0.44 USD 0.02 (4.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PAVM ha avuto una variazione del 4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.41 e ad un massimo di 0.44.

Segui le dinamiche di PAVmed Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAVM News

Intervallo Giornaliero
0.41 0.44
Intervallo Annuale
0.39 1.45
Chiusura Precedente
0.42
Apertura
0.43
Bid
0.44
Ask
0.74
Minimo
0.41
Massimo
0.44
Volume
101
Variazione giornaliera
4.76%
Variazione Mensile
-10.20%
Variazione Semestrale
-38.03%
Variazione Annuale
-63.64%
21 settembre, domenica