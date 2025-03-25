Valute / PAVM
PAVM: PAVmed Inc
0.44 USD 0.02 (4.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAVM ha avuto una variazione del 4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.41 e ad un massimo di 0.44.
Segui le dinamiche di PAVmed Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.41 0.44
Intervallo Annuale
0.39 1.45
- Chiusura Precedente
- 0.42
- Apertura
- 0.43
- Bid
- 0.44
- Ask
- 0.74
- Minimo
- 0.41
- Massimo
- 0.44
- Volume
- 101
- Variazione giornaliera
- 4.76%
- Variazione Mensile
- -10.20%
- Variazione Semestrale
- -38.03%
- Variazione Annuale
- -63.64%
21 settembre, domenica