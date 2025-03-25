Devises / PAVM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PAVM: PAVmed Inc
0.44 USD 0.02 (4.76%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PAVM a changé de 4.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.41 et à un maximum de 0.44.
Suivez la dynamique PAVmed Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAVM Nouvelles
- PAVmed Q2 2025 slides reveal dramatic cost reduction amid Lucid Diagnostics growth
- PAVmed granted 180-day extension to meet Nasdaq minimum bid price
- PAVmed Subsidiary Veris Health Completes $2.5 Million Direct Equity Financing
- PAVmed Subsidiary, Veris Health, Enters into Strategic Partnership Agreement with The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute
- PAVmed Q1 2025 slides: net income soars amid strategic restructuring
- PAVmed Provides Business Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- PAVmed Inc. (PAVM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- PAVmed Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PAVM)
Range quotidien
0.41 0.44
Range Annuel
0.39 1.45
- Clôture Précédente
- 0.42
- Ouverture
- 0.43
- Bid
- 0.44
- Ask
- 0.74
- Plus Bas
- 0.41
- Plus Haut
- 0.44
- Volume
- 101
- Changement quotidien
- 4.76%
- Changement Mensuel
- -10.20%
- Changement à 6 Mois
- -38.03%
- Changement Annuel
- -63.64%
20 septembre, samedi