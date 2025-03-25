Валюты / PAVM
PAVM: PAVmed Inc
0.40 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAVM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.39, а максимальная — 0.42.
Следите за динамикой PAVmed Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PAVM
- PAVmed Q2 2025 slides reveal dramatic cost reduction amid Lucid Diagnostics growth
- PAVmed granted 180-day extension to meet Nasdaq minimum bid price
- PAVmed Subsidiary Veris Health Completes $2.5 Million Direct Equity Financing
- PAVmed Subsidiary, Veris Health, Enters into Strategic Partnership Agreement with The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute
- PAVmed Q1 2025 slides: net income soars amid strategic restructuring
- PAVmed Provides Business Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- PAVmed Inc. (PAVM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- PAVmed Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PAVM)
Дневной диапазон
0.39 0.42
Годовой диапазон
0.39 1.45
- Предыдущее закрытие
- 0.40
- Open
- 0.41
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Low
- 0.39
- High
- 0.42
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -18.37%
- 6-месячное изменение
- -43.66%
- Годовое изменение
- -66.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.