PAVM: PAVmed Inc
0.40 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PAVM de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.40, mientras que el máximo ha alcanzado 0.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PAVmed Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PAVM News
- Lucid Diagnostics fija el precio de oferta pública de acciones en 25 millones de dólares
- PAVmed Q2 2025 slides reveal dramatic cost reduction amid Lucid Diagnostics growth
- PAVmed granted 180-day extension to meet Nasdaq minimum bid price
- PAVmed Subsidiary Veris Health Completes $2.5 Million Direct Equity Financing
- PAVmed Subsidiary, Veris Health, Enters into Strategic Partnership Agreement with The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute
- PAVmed Q1 2025 slides: net income soars amid strategic restructuring
- PAVmed Provides Business Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- PAVmed Inc. (PAVM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- PAVmed Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PAVM)
Rango diario
0.40 0.41
Rango anual
0.39 1.45
- Cierres anteriores
- 0.40
- Open
- 0.40
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Low
- 0.40
- High
- 0.41
- Volumen
- 69
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -18.37%
- Cambio a 6 meses
- -43.66%
- Cambio anual
- -66.94%
