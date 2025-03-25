通貨 / PAVM
PAVM: PAVmed Inc
0.42 USD 0.02 (5.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PAVMの今日の為替レートは、5.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.41の安値と0.42の高値で取引されました。
PAVmed Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PAVM News
- PAVmed Q2 2025 slides reveal dramatic cost reduction amid Lucid Diagnostics growth
- PAVmed granted 180-day extension to meet Nasdaq minimum bid price
- PAVmed Subsidiary Veris Health Completes $2.5 Million Direct Equity Financing
- PAVmed Subsidiary, Veris Health, Enters into Strategic Partnership Agreement with The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute
- PAVmed Q1 2025 slides: net income soars amid strategic restructuring
- PAVmed Provides Business Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- PAVmed Inc. (PAVM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- PAVmed Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PAVM)
1日のレンジ
0.41 0.42
1年のレンジ
0.39 1.45
- 以前の終値
- 0.40
- 始値
- 0.42
- 買値
- 0.42
- 買値
- 0.72
- 安値
- 0.41
- 高値
- 0.42
- 出来高
- 84
- 1日の変化
- 5.00%
- 1ヶ月の変化
- -14.29%
- 6ヶ月の変化
- -40.85%
- 1年の変化
- -65.29%
