PAVM: PAVmed Inc
0.42 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAVM hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.41 bis zu einem Hoch von 0.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die PAVmed Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.41 0.44
Jahresspanne
0.39 1.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.42
- Eröffnung
- 0.43
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Tief
- 0.41
- Hoch
- 0.44
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -14.29%
- 6-Monatsänderung
- -40.85%
- Jahresänderung
- -65.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K