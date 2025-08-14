Moedas / PAGS
PAGS: PagSeguro Digital Ltd Class A
10.49 USD 0.15 (1.41%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PAGS para hoje mudou para -1.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.42 e o mais alto foi 10.79.
Veja a dinâmica do par de moedas PagSeguro Digital Ltd Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PAGS Notícias
- Transcrição da teleconferência de resultados: PagSeguro Digital reporta crescimento de receita no 2º tri de 2025
- Earnings call transcript: PagSeguro Digital Q2 2025 reports revenue growth
- PagSeguro Digital Stock Scores Relative Strength Rating Upgrade
- PAGS or FOUR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ibovespa renova máximas e fecha acima de 144 mil pontos, mas com volume reduzido
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Fast-paced Momentum Stock PagSeguro Digital (PAGS) Is Still Trading at a Bargain
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- Is Adecco (AHEXY) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Should Value Investors Buy PagSeguro Digital (PAGS) Stock?
- 5 Undervalued Stocks That Are Worth Buying in September
- PagSeguro Stock: Growing Mid-Single-Digits Into Challenging Cycle 6x Earnings (NYSE:PAGS)
- Zacks.com featured highlights include Precision Drilling, The Greenbrier, Green Dot, The Mosaic and PagSeguro Digital
- 5 Low Price-to-Sales Stocks That Can Deliver Outsized Returns
- PAGS vs. FOUR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Earnings call transcript: PagSeguro Digital Q1 2025 beats forecasts but faces stock dip
- Sezzle Stock Skyrockets 324% in a Year: Is it the Right Time to Buy?
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Why PagSeguro Stock Plummeted Today
- PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Deere, Coherent, North American Construction Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Coherent (NYSE:COHR)
- PagSeguro Digital earnings matched, revenue topped estimates
Faixa diária
10.42 10.79
Faixa anual
6.11 10.83
- Fechamento anterior
- 10.64
- Open
- 10.76
- Bid
- 10.49
- Ask
- 10.79
- Low
- 10.42
- High
- 10.79
- Volume
- 1.985 K
- Mudança diária
- -1.41%
- Mudança mensal
- 19.20%
- Mudança de 6 meses
- 37.30%
- Mudança anual
- 24.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh