QuotazioniSezioni
Valute / PAGS
Tornare a Azioni

PAGS: PagSeguro Digital Ltd Class A

10.55 USD 0.10 (0.94%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PAGS ha avuto una variazione del -0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.42 e ad un massimo di 11.15.

Segui le dinamiche di PagSeguro Digital Ltd Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAGS News

Intervallo Giornaliero
10.42 11.15
Intervallo Annuale
6.11 11.15
Chiusura Precedente
10.65
Apertura
10.97
Bid
10.55
Ask
10.85
Minimo
10.42
Massimo
11.15
Volume
10.212 K
Variazione giornaliera
-0.94%
Variazione Mensile
19.89%
Variazione Semestrale
38.09%
Variazione Annuale
24.70%
20 settembre, sabato