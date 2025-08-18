Valute / PAGS
PAGS: PagSeguro Digital Ltd Class A
10.55 USD 0.10 (0.94%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAGS ha avuto una variazione del -0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.42 e ad un massimo di 11.15.
Segui le dinamiche di PagSeguro Digital Ltd Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.42 11.15
Intervallo Annuale
6.11 11.15
- Chiusura Precedente
- 10.65
- Apertura
- 10.97
- Bid
- 10.55
- Ask
- 10.85
- Minimo
- 10.42
- Massimo
- 11.15
- Volume
- 10.212 K
- Variazione giornaliera
- -0.94%
- Variazione Mensile
- 19.89%
- Variazione Semestrale
- 38.09%
- Variazione Annuale
- 24.70%
20 settembre, sabato