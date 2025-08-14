Währungen / PAGS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PAGS: PagSeguro Digital Ltd Class A
10.65 USD 0.01 (0.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAGS hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.42 bis zu einem Hoch von 10.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die PagSeguro Digital Ltd Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAGS News
- PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) Special Call - Slideshow (NYSE:PAGS) 2025-09-18
- PagSeguro steigert Umsatz im zweiten Quartal trotz schwierigen Marktumfelds in Brasilien
- Earnings call transcript: PagSeguro Digital Q2 2025 reports revenue growth
- PagSeguro Digital Stock Scores Relative Strength Rating Upgrade
- PAGS or FOUR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Fast-paced Momentum Stock PagSeguro Digital (PAGS) Is Still Trading at a Bargain
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- Is Adecco (AHEXY) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Should Value Investors Buy PagSeguro Digital (PAGS) Stock?
- 5 Undervalued Stocks That Are Worth Buying in September
- PagSeguro Stock: Growing Mid-Single-Digits Into Challenging Cycle 6x Earnings (NYSE:PAGS)
- Zacks.com featured highlights include Precision Drilling, The Greenbrier, Green Dot, The Mosaic and PagSeguro Digital
- 5 Low Price-to-Sales Stocks That Can Deliver Outsized Returns
- PAGS vs. FOUR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Earnings call transcript: PagSeguro Digital Q1 2025 beats forecasts but faces stock dip
- Sezzle Stock Skyrockets 324% in a Year: Is it the Right Time to Buy?
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Why PagSeguro Stock Plummeted Today
- PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Deere, Coherent, North American Construction Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Coherent (NYSE:COHR)
- PagSeguro Digital earnings matched, revenue topped estimates
Tagesspanne
10.42 10.79
Jahresspanne
6.11 10.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.64
- Eröffnung
- 10.76
- Bid
- 10.65
- Ask
- 10.95
- Tief
- 10.42
- Hoch
- 10.79
- Volumen
- 5.997 K
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 21.02%
- 6-Monatsänderung
- 39.40%
- Jahresänderung
- 25.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K