OUSTZ: Ouster, Inc.
A taxa do OUSTZ para hoje mudou para -18.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0560 e o mais alto foi 0.0800.
Veja a dinâmica do par de moedas Ouster, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OUSTZ hoje?
Hoje Ouster, Inc. (OUSTZ) está avaliado em 0.0560. O instrumento é negociado dentro de -18.60%, o fechamento de ontem foi 0.0688, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OUSTZ em tempo real.
As ações de Ouster, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Ouster, Inc. está avaliado em 0.0560. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -44.00% e USD. Monitore os movimentos de OUSTZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OUSTZ?
Você pode comprar ações de Ouster, Inc. (OUSTZ) pelo preço atual 0.0560. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0560 ou 0.0590, enquanto 18 e -18.60% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OUSTZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OUSTZ?
Investir em Ouster, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0300 - 0.1857 e o preço atual 0.0560. Muitos comparam -29.65% e -31.46% antes de enviar ordens em 0.0560 ou 0.0590. Estude as mudanças diárias de preço de OUSTZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ouster, Inc.?
O maior preço de Ouster, Inc. (OUSTZ) no último ano foi 0.1857. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0300 - 0.1857, e a comparação com 0.0688 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ouster, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ouster, Inc.?
O menor preço de Ouster, Inc. (OUSTZ) no ano foi 0.0300. A comparação com o preço atual 0.0560 e 0.0300 - 0.1857 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OUSTZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OUSTZ?
No passado Ouster, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0688 e -44.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0688
- Open
- 0.0688
- Bid
- 0.0560
- Ask
- 0.0590
- Low
- 0.0560
- High
- 0.0800
- Volume
- 18
- Mudança diária
- -18.60%
- Mudança mensal
- -29.65%
- Mudança de 6 meses
- -31.46%
- Mudança anual
- -44.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4