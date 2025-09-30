- Aperçu
OUSTZ: Ouster, Inc.
Le taux de change de OUSTZ a changé de -18.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0560 et à un maximum de 0.0800.
Suivez la dynamique Ouster, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OUSTZ aujourd'hui ?
L'action Ouster, Inc. est cotée à 0.0560 aujourd'hui. Elle se négocie dans -18.60%, a clôturé hier à 0.0688 et son volume d'échange a atteint 18. Le graphique en temps réel du cours de OUSTZ présente ces mises à jour.
L'action Ouster, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Ouster, Inc. est actuellement valorisé à 0.0560. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -44.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OUSTZ.
Comment acheter des actions OUSTZ ?
Vous pouvez acheter des actions Ouster, Inc. au cours actuel de 0.0560. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0560 ou de 0.0590, le 18 et le -18.60% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OUSTZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OUSTZ ?
Investir dans Ouster, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0300 - 0.1857 et le prix actuel 0.0560. Beaucoup comparent -29.65% et -31.46% avant de passer des ordres à 0.0560 ou 0.0590. Consultez le graphique du cours de OUSTZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ouster, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Ouster, Inc. l'année dernière était 0.1857. Au cours de 0.0300 - 0.1857, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0688 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ouster, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Ouster, Inc. ?
Le cours le plus bas de Ouster, Inc. (OUSTZ) sur l'année a été 0.0300. Sa comparaison avec 0.0560 et 0.0300 - 0.1857 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OUSTZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OUSTZ a-t-elle été divisée ?
Ouster, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0688 et -44.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0688
- Ouverture
- 0.0688
- Bid
- 0.0560
- Ask
- 0.0590
- Plus Bas
- 0.0560
- Plus Haut
- 0.0800
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- -18.60%
- Changement Mensuel
- -29.65%
- Changement à 6 Mois
- -31.46%
- Changement Annuel
- -44.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4