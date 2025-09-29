クォートセクション
通貨 / OUSTZ
OUSTZ: Ouster, Inc.

0.0560 USD 0.0128 (18.60%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OUSTZの今日の為替レートは、-18.60%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0560の安値と0.0800の高値で取引されました。

Ouster, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

OUSTZ株の現在の価格は？

Ouster, Inc.の株価は本日0.0560です。-18.60%内で取引され、前日の終値は0.0688、取引量は18に達しました。OUSTZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ouster, Inc.の株は配当を出しますか？

Ouster, Inc.の現在の価格は0.0560です。配当方針は会社によりますが、投資家は-44.00%やUSDにも注目します。OUSTZの動きはライブチャートで確認できます。

OUSTZ株を買う方法は？

Ouster, Inc.の株は現在0.0560で購入可能です。注文は通常0.0560または0.0590付近で行われ、18や-18.60%が市場の動きを示します。OUSTZの最新情報はライブチャートで確認できます。

OUSTZ株に投資する方法は？

Ouster, Inc.への投資では、年間の値幅0.0300 - 0.1857と現在の0.0560を考慮します。注文は多くの場合0.0560や0.0590で行われる前に、-29.65%や-31.46%と比較されます。OUSTZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Ouster, Inc.の株の最高値は？

Ouster, Inc.の過去1年の最高値は0.1857でした。0.0300 - 0.1857内で株価は大きく変動し、0.0688と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ouster, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Ouster, Inc.の株の最低値は？

Ouster, Inc.(OUSTZ)の年間最安値は0.0300でした。現在の0.0560や0.0300 - 0.1857と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OUSTZの動きはライブチャートで確認できます。

OUSTZの株式分割はいつ行われましたか？

Ouster, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0688、-44.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0560 0.0800
1年のレンジ
0.0300 0.1857
以前の終値
0.0688
始値
0.0688
買値
0.0560
買値
0.0590
安値
0.0560
高値
0.0800
出来高
18
1日の変化
-18.60%
1ヶ月の変化
-29.65%
6ヶ月の変化
-31.46%
1年の変化
-44.00%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待