OUSTZ: Ouster, Inc.
OUSTZの今日の為替レートは、-18.60%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0560の安値と0.0800の高値で取引されました。
Ouster, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
OUSTZ株の現在の価格は？
Ouster, Inc.の株価は本日0.0560です。-18.60%内で取引され、前日の終値は0.0688、取引量は18に達しました。OUSTZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ouster, Inc.の株は配当を出しますか？
Ouster, Inc.の現在の価格は0.0560です。配当方針は会社によりますが、投資家は-44.00%やUSDにも注目します。OUSTZの動きはライブチャートで確認できます。
OUSTZ株を買う方法は？
Ouster, Inc.の株は現在0.0560で購入可能です。注文は通常0.0560または0.0590付近で行われ、18や-18.60%が市場の動きを示します。OUSTZの最新情報はライブチャートで確認できます。
OUSTZ株に投資する方法は？
Ouster, Inc.への投資では、年間の値幅0.0300 - 0.1857と現在の0.0560を考慮します。注文は多くの場合0.0560や0.0590で行われる前に、-29.65%や-31.46%と比較されます。OUSTZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Ouster, Inc.の株の最高値は？
Ouster, Inc.の過去1年の最高値は0.1857でした。0.0300 - 0.1857内で株価は大きく変動し、0.0688と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ouster, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Ouster, Inc.の株の最低値は？
Ouster, Inc.(OUSTZ)の年間最安値は0.0300でした。現在の0.0560や0.0300 - 0.1857と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OUSTZの動きはライブチャートで確認できます。
OUSTZの株式分割はいつ行われましたか？
Ouster, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0688、-44.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0688
- 始値
- 0.0688
- 買値
- 0.0560
- 買値
- 0.0590
- 安値
- 0.0560
- 高値
- 0.0800
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- -18.60%
- 1ヶ月の変化
- -29.65%
- 6ヶ月の変化
- -31.46%
- 1年の変化
- -44.00%
