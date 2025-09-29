КотировкиРазделы
OUSTZ
OUSTZ: Ouster, Inc.

0.0560 USD 0.0128 (18.60%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OUSTZ за сегодня изменился на -18.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0560, а максимальная — 0.0800.

Следите за динамикой Ouster, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OUSTZ сегодня?

Ouster, Inc. (OUSTZ) сегодня оценивается на уровне 0.0560. Инструмент торгуется в пределах -18.60%, вчерашнее закрытие составило 0.0688, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OUSTZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ouster, Inc.?

Ouster, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0560. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.00% и USD. Отслеживайте движения OUSTZ на графике в реальном времени.

Как купить акции OUSTZ?

Вы можете купить акции Ouster, Inc. (OUSTZ) по текущей цене 0.0560. Ордера обычно размещаются около 0.0560 или 0.0590, тогда как 18 и -18.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OUSTZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OUSTZ?

Инвестирование в Ouster, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0300 - 0.1857 и текущей цены 0.0560. Многие сравнивают -29.65% и -31.46% перед размещением ордеров на 0.0560 или 0.0590. Изучайте ежедневные изменения цены OUSTZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ouster, Inc.?

Самая высокая цена Ouster, Inc. (OUSTZ) за последний год составила 0.1857. Акции заметно колебались в пределах 0.0300 - 0.1857, сравнение с 0.0688 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ouster, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ouster, Inc.?

Самая низкая цена Ouster, Inc. (OUSTZ) за год составила 0.0300. Сравнение с текущими 0.0560 и 0.0300 - 0.1857 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OUSTZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OUSTZ?

В прошлом Ouster, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0688 и -44.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0560 0.0800
Годовой диапазон
0.0300 0.1857
Предыдущее закрытие
0.0688
Open
0.0688
Bid
0.0560
Ask
0.0590
Low
0.0560
High
0.0800
Объем
18
Дневное изменение
-18.60%
Месячное изменение
-29.65%
6-месячное изменение
-31.46%
Годовое изменение
-44.00%
