OUSTZ: Ouster, Inc.
Курс OUSTZ за сегодня изменился на -18.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0560, а максимальная — 0.0800.
Следите за динамикой Ouster, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OUSTZ сегодня?
Ouster, Inc. (OUSTZ) сегодня оценивается на уровне 0.0560. Инструмент торгуется в пределах -18.60%, вчерашнее закрытие составило 0.0688, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OUSTZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ouster, Inc.?
Ouster, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0560. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.00% и USD. Отслеживайте движения OUSTZ на графике в реальном времени.
Как купить акции OUSTZ?
Вы можете купить акции Ouster, Inc. (OUSTZ) по текущей цене 0.0560. Ордера обычно размещаются около 0.0560 или 0.0590, тогда как 18 и -18.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OUSTZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OUSTZ?
Инвестирование в Ouster, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0300 - 0.1857 и текущей цены 0.0560. Многие сравнивают -29.65% и -31.46% перед размещением ордеров на 0.0560 или 0.0590. Изучайте ежедневные изменения цены OUSTZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ouster, Inc.?
Самая высокая цена Ouster, Inc. (OUSTZ) за последний год составила 0.1857. Акции заметно колебались в пределах 0.0300 - 0.1857, сравнение с 0.0688 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ouster, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ouster, Inc.?
Самая низкая цена Ouster, Inc. (OUSTZ) за год составила 0.0300. Сравнение с текущими 0.0560 и 0.0300 - 0.1857 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OUSTZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OUSTZ?
В прошлом Ouster, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0688 и -44.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0688
- Open
- 0.0688
- Bid
- 0.0560
- Ask
- 0.0590
- Low
- 0.0560
- High
- 0.0800
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -18.60%
- Месячное изменение
- -29.65%
- 6-месячное изменение
- -31.46%
- Годовое изменение
- -44.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%