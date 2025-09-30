- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OUSTZ: Ouster, Inc.
Il tasso di cambio OUSTZ ha avuto una variazione del -18.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0560 e ad un massimo di 0.0800.
Segui le dinamiche di Ouster, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OUSTZ oggi?
Oggi le azioni Ouster, Inc. sono prezzate a 0.0560. Viene scambiato all'interno di -18.60%, la chiusura di ieri è stata 0.0688 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OUSTZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ouster, Inc. pagano dividendi?
Ouster, Inc. è attualmente valutato a 0.0560. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -44.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OUSTZ.
Come acquistare azioni OUSTZ?
Puoi acquistare azioni Ouster, Inc. al prezzo attuale di 0.0560. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0560 o 0.0590, mentre 18 e -18.60% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OUSTZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OUSTZ?
Investire in Ouster, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0300 - 0.1857 e il prezzo attuale 0.0560. Molti confrontano -29.65% e -31.46% prima di effettuare ordini su 0.0560 o 0.0590. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OUSTZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ouster, Inc.?
Il prezzo massimo di Ouster, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1857. All'interno di 0.0300 - 0.1857, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0688 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ouster, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ouster, Inc.?
Il prezzo più basso di Ouster, Inc. (OUSTZ) nel corso dell'anno è stato 0.0300. Confrontandolo con gli attuali 0.0560 e 0.0300 - 0.1857 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OUSTZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OUSTZ?
Ouster, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0688 e -44.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.0688
- Apertura
- 0.0688
- Bid
- 0.0560
- Ask
- 0.0590
- Minimo
- 0.0560
- Massimo
- 0.0800
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -18.60%
- Variazione Mensile
- -29.65%
- Variazione Semestrale
- -31.46%
- Variazione Annuale
- -44.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4