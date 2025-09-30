QuotazioniSezioni
Valute / OUSTZ
Tornare a Azioni

OUSTZ: Ouster, Inc.

0.0560 USD 0.0128 (18.60%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OUSTZ ha avuto una variazione del -18.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0560 e ad un massimo di 0.0800.

Segui le dinamiche di Ouster, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OUSTZ oggi?

Oggi le azioni Ouster, Inc. sono prezzate a 0.0560. Viene scambiato all'interno di -18.60%, la chiusura di ieri è stata 0.0688 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OUSTZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ouster, Inc. pagano dividendi?

Ouster, Inc. è attualmente valutato a 0.0560. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -44.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OUSTZ.

Come acquistare azioni OUSTZ?

Puoi acquistare azioni Ouster, Inc. al prezzo attuale di 0.0560. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0560 o 0.0590, mentre 18 e -18.60% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OUSTZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OUSTZ?

Investire in Ouster, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0300 - 0.1857 e il prezzo attuale 0.0560. Molti confrontano -29.65% e -31.46% prima di effettuare ordini su 0.0560 o 0.0590. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OUSTZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ouster, Inc.?

Il prezzo massimo di Ouster, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1857. All'interno di 0.0300 - 0.1857, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0688 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ouster, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ouster, Inc.?

Il prezzo più basso di Ouster, Inc. (OUSTZ) nel corso dell'anno è stato 0.0300. Confrontandolo con gli attuali 0.0560 e 0.0300 - 0.1857 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OUSTZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OUSTZ?

Ouster, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0688 e -44.00%.

Intervallo Giornaliero
0.0560 0.0800
Intervallo Annuale
0.0300 0.1857
Chiusura Precedente
0.0688
Apertura
0.0688
Bid
0.0560
Ask
0.0590
Minimo
0.0560
Massimo
0.0800
Volume
18
Variazione giornaliera
-18.60%
Variazione Mensile
-29.65%
Variazione Semestrale
-31.46%
Variazione Annuale
-44.00%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4