货币 / OUSTZ
OUSTZ: Ouster, Inc.

0.0560 USD 0.0128 (18.60%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OUSTZ汇率已更改-18.60%。当日，交易品种以低点0.0560和高点0.0800进行交易。

关注Ouster, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

OUSTZ股票今天的价格是多少？

Ouster, Inc.股票今天的定价为0.0560。它在-18.60%范围内交易，昨天的收盘价为0.0688，交易量达到18。OUSTZ的实时价格图表显示了这些更新。

Ouster, Inc.股票是否支付股息？

Ouster, Inc.目前的价值为0.0560。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-44.00%和USD。实时查看图表以跟踪OUSTZ走势。

如何购买OUSTZ股票？

您可以以0.0560的当前价格购买Ouster, Inc.股票。订单通常设置在0.0560或0.0590附近，而18和-18.60%显示市场活动。立即关注OUSTZ的实时图表更新。

如何投资OUSTZ股票？

投资Ouster, Inc.需要考虑年度范围0.0300 - 0.1857和当前价格0.0560。许多人在以0.0560或0.0590下订单之前，会比较-29.65%和。实时查看OUSTZ价格图表，了解每日变化。

Ouster, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ouster, Inc.的最高价格是0.1857。在0.0300 - 0.1857内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ouster, Inc.的绩效。

Ouster, Inc.股票的最低价格是多少？

Ouster, Inc.（OUSTZ）的最低价格为0.0300。将其与当前的0.0560和0.0300 - 0.1857进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OUSTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OUSTZ股票是什么时候拆分的？

Ouster, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0688和-44.00%中可见。

日范围
0.0560 0.0800
年范围
0.0300 0.1857
前一天收盘价
0.0688
开盘价
0.0688
卖价
0.0560
买价
0.0590
最低价
0.0560
最高价
0.0800
交易量
18
日变化
-18.60%
月变化
-29.65%
6个月变化
-31.46%
年变化
-44.00%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值