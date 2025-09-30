- Übersicht
OUSTZ: Ouster, Inc.
Der Wechselkurs von OUSTZ hat sich für heute um -18.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0560 bis zu einem Hoch von 0.0800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ouster, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OUSTZ heute?
Die Aktie von Ouster, Inc. (OUSTZ) notiert heute bei 0.0560. Sie wird innerhalb einer Spanne von -18.60% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0688 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von OUSTZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OUSTZ Dividenden?
Ouster, Inc. wird derzeit mit 0.0560 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -44.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OUSTZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich OUSTZ-Aktien?
Sie können Aktien von Ouster, Inc. (OUSTZ) zum aktuellen Kurs von 0.0560 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0560 oder 0.0590 platziert, während 18 und -18.60% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OUSTZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OUSTZ-Aktien?
Bei einer Investition in Ouster, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0300 - 0.1857 und der aktuelle Kurs 0.0560 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -29.65% und -31.46%, bevor sie Orders zu 0.0560 oder 0.0590 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OUSTZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ouster, Inc.?
Der höchste Kurs von Ouster, Inc. (OUSTZ) im vergangenen Jahr lag bei 0.1857. Innerhalb von 0.0300 - 0.1857 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0688 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ouster, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ouster, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Ouster, Inc. (OUSTZ) im Laufe des Jahres betrug 0.0300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0560 und der Spanne 0.0300 - 0.1857 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OUSTZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OUSTZ statt?
Ouster, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0688 und -44.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0688
- Eröffnung
- 0.0688
- Bid
- 0.0560
- Ask
- 0.0590
- Tief
- 0.0560
- Hoch
- 0.0800
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -18.60%
- Monatsänderung
- -29.65%
- 6-Monatsänderung
- -31.46%
- Jahresänderung
- -44.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4