Moedas / OUSM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OUSM: ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
44.99 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OUSM para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.82 e o mais alto foi 45.67.
Veja a dinâmica do par de moedas ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OUSM Notícias
- Should ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) Be on Your Investing Radar?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Is ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) a Strong ETF Right Now?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
- Should ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) Be on Your Investing Radar?
- Opportunity Amidst Uncertainty
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
- Monopoly Money
Faixa diária
44.82 45.67
Faixa anual
37.30 47.46
- Fechamento anterior
- 44.98
- Open
- 45.18
- Bid
- 44.99
- Ask
- 45.29
- Low
- 44.82
- High
- 45.67
- Volume
- 208
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 0.63%
- Mudança de 6 meses
- 7.22%
- Mudança anual
- 0.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh