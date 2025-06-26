Валюты / OUSM
OUSM: ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
44.98 USD 0.13 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OUSM за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.78, а максимальная — 45.06.
Следите за динамикой ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OUSM
Дневной диапазон
44.78 45.06
Годовой диапазон
37.30 47.46
- Предыдущее закрытие
- 45.11
- Open
- 45.06
- Bid
- 44.98
- Ask
- 45.28
- Low
- 44.78
- High
- 45.06
- Объем
- 173
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- 7.20%
- Годовое изменение
- 0.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.