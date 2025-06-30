Währungen / OUSM
OUSM: ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
44.93 USD 0.44 (0.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OUSM hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.87 bis zu einem Hoch von 45.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
44.87 45.38
Jahresspanne
37.30 47.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.37
- Eröffnung
- 45.38
- Bid
- 44.93
- Ask
- 45.23
- Tief
- 44.87
- Hoch
- 45.38
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- 0.49%
- 6-Monatsänderung
- 7.08%
- Jahresänderung
- 0.40%
