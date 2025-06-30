시세섹션
통화 / OUSM
주식로 돌아가기

OUSM: ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

44.88 USD 0.49 (1.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

OUSM 환율이 오늘 -1.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.87이고 고가는 45.38이었습니다.

ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OUSM News

일일 변동 비율
44.87 45.38
년간 변동
37.30 47.46
이전 종가
45.37
시가
45.38
Bid
44.88
Ask
45.18
저가
44.87
고가
45.38
볼륨
81
일일 변동
-1.08%
월 변동
0.38%
6개월 변동
6.96%
년간 변동율
0.29%
20 9월, 토요일