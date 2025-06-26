Divisas / OUSM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OUSM: ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
44.99 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OUSM de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.82, mientras que el máximo ha alcanzado 45.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OUSM News
- Should ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) Be on Your Investing Radar?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Is ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) a Strong ETF Right Now?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
- Should ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) Be on Your Investing Radar?
- Opportunity Amidst Uncertainty
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
- Monopoly Money
Rango diario
44.82 45.67
Rango anual
37.30 47.46
- Cierres anteriores
- 44.98
- Open
- 45.18
- Bid
- 44.99
- Ask
- 45.29
- Low
- 44.82
- High
- 45.67
- Volumen
- 208
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 0.63%
- Cambio a 6 meses
- 7.22%
- Cambio anual
- 0.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B