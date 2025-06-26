CotizacionesSecciones
OUSM: ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

44.99 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de OUSM de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.82, mientras que el máximo ha alcanzado 45.67.

El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
44.82 45.67
Rango anual
37.30 47.46
Cierres anteriores
44.98
Open
45.18
Bid
44.99
Ask
45.29
Low
44.82
High
45.67
Volumen
208
Cambio diario
0.02%
Cambio mensual
0.63%
Cambio a 6 meses
7.22%
Cambio anual
0.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B