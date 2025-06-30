クォートセクション
通貨 / OUSM
OUSM: ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

45.37 USD 0.38 (0.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OUSMの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり44.99の安値と45.49の高値で取引されました。

ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
44.99 45.49
1年のレンジ
37.30 47.46
以前の終値
44.99
始値
45.03
買値
45.37
買値
45.67
安値
44.99
高値
45.49
出来高
742
1日の変化
0.84%
1ヶ月の変化
1.48%
6ヶ月の変化
8.13%
1年の変化
1.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K