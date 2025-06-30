通貨 / OUSM
OUSM: ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
45.37 USD 0.38 (0.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OUSMの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり44.99の安値と45.49の高値で取引されました。
ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
44.99 45.49
1年のレンジ
37.30 47.46
- 以前の終値
- 44.99
- 始値
- 45.03
- 買値
- 45.37
- 買値
- 45.67
- 安値
- 44.99
- 高値
- 45.49
- 出来高
- 742
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- 1.48%
- 6ヶ月の変化
- 8.13%
- 1年の変化
- 1.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K