QuotazioniSezioni
Valute / OUSM
Tornare a Azioni

OUSM: ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

44.88 USD 0.49 (1.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OUSM ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.87 e ad un massimo di 45.38.

Segui le dinamiche di ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OUSM News

Intervallo Giornaliero
44.87 45.38
Intervallo Annuale
37.30 47.46
Chiusura Precedente
45.37
Apertura
45.38
Bid
44.88
Ask
45.18
Minimo
44.87
Massimo
45.38
Volume
81
Variazione giornaliera
-1.08%
Variazione Mensile
0.38%
Variazione Semestrale
6.96%
Variazione Annuale
0.29%
21 settembre, domenica