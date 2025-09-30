- Visão do mercado
OSRHW: OSR Holdings, Inc.
A taxa do OSRHW para hoje mudou para -7.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0378 e o mais alto foi 0.0412.
Veja a dinâmica do par de moedas OSR Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OSRHW hoje?
Hoje OSR Holdings, Inc. (OSRHW) está avaliado em 0.0378. O instrumento é negociado dentro de -7.35%, o fechamento de ontem foi 0.0408, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OSRHW em tempo real.
As ações de OSR Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente OSR Holdings, Inc. está avaliado em 0.0378. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -24.40% e USD. Monitore os movimentos de OSRHW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OSRHW?
Você pode comprar ações de OSR Holdings, Inc. (OSRHW) pelo preço atual 0.0378. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0378 ou 0.0408, enquanto 5 e -6.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OSRHW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OSRHW?
Investir em OSR Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0311 - 0.1881 e o preço atual 0.0378. Muitos comparam -24.25% e -16.00% antes de enviar ordens em 0.0378 ou 0.0408. Estude as mudanças diárias de preço de OSRHW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações OSR Holdings, Inc.?
O maior preço de OSR Holdings, Inc. (OSRHW) no último ano foi 0.1881. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0311 - 0.1881, e a comparação com 0.0408 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de OSR Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações OSR Holdings, Inc.?
O menor preço de OSR Holdings, Inc. (OSRHW) no ano foi 0.0311. A comparação com o preço atual 0.0378 e 0.0311 - 0.1881 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OSRHW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OSRHW?
No passado OSR Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0408 e -24.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0408
- Open
- 0.0405
- Bid
- 0.0378
- Ask
- 0.0408
- Low
- 0.0378
- High
- 0.0412
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -7.35%
- Mudança mensal
- -24.25%
- Mudança de 6 meses
- -16.00%
- Mudança anual
- -24.40%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4