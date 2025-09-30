- Aperçu
OSRHW: OSR Holdings, Inc.
Le taux de change de OSRHW a changé de -7.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0378 et à un maximum de 0.0412.
Suivez la dynamique OSR Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OSRHW aujourd'hui ?
L'action OSR Holdings, Inc. est cotée à 0.0378 aujourd'hui. Elle se négocie dans -7.35%, a clôturé hier à 0.0408 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de OSRHW présente ces mises à jour.
L'action OSR Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
OSR Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 0.0378. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -24.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OSRHW.
Comment acheter des actions OSRHW ?
Vous pouvez acheter des actions OSR Holdings, Inc. au cours actuel de 0.0378. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0378 ou de 0.0408, le 5 et le -6.67% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OSRHW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OSRHW ?
Investir dans OSR Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0311 - 0.1881 et le prix actuel 0.0378. Beaucoup comparent -24.25% et -16.00% avant de passer des ordres à 0.0378 ou 0.0408. Consultez le graphique du cours de OSRHW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action OSR Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de OSR Holdings, Inc. l'année dernière était 0.1881. Au cours de 0.0311 - 0.1881, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0408 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de OSR Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action OSR Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de OSR Holdings, Inc. (OSRHW) sur l'année a été 0.0311. Sa comparaison avec 0.0378 et 0.0311 - 0.1881 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OSRHW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OSRHW a-t-elle été divisée ?
OSR Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0408 et -24.40% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0408
- Ouverture
- 0.0405
- Bid
- 0.0378
- Ask
- 0.0408
- Plus Bas
- 0.0378
- Plus Haut
- 0.0412
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -7.35%
- Changement Mensuel
- -24.25%
- Changement à 6 Mois
- -16.00%
- Changement Annuel
- -24.40%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4