OSRHW: OSR Holdings, Inc.

0.0378 USD 0.0030 (7.35%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OSRHW за сегодня изменился на -7.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0378, а максимальная — 0.0412.

Следите за динамикой OSR Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OSRHW сегодня?

OSR Holdings, Inc. (OSRHW) сегодня оценивается на уровне 0.0378. Инструмент торгуется в пределах -7.35%, вчерашнее закрытие составило 0.0408, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSRHW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям OSR Holdings, Inc.?

OSR Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0378. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.40% и USD. Отслеживайте движения OSRHW на графике в реальном времени.

Как купить акции OSRHW?

Вы можете купить акции OSR Holdings, Inc. (OSRHW) по текущей цене 0.0378. Ордера обычно размещаются около 0.0378 или 0.0408, тогда как 5 и -6.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSRHW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OSRHW?

Инвестирование в OSR Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0311 - 0.1881 и текущей цены 0.0378. Многие сравнивают -24.25% и -16.00% перед размещением ордеров на 0.0378 или 0.0408. Изучайте ежедневные изменения цены OSRHW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции OSR Holdings, Inc.?

Самая высокая цена OSR Holdings, Inc. (OSRHW) за последний год составила 0.1881. Акции заметно колебались в пределах 0.0311 - 0.1881, сравнение с 0.0408 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OSR Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции OSR Holdings, Inc.?

Самая низкая цена OSR Holdings, Inc. (OSRHW) за год составила 0.0311. Сравнение с текущими 0.0378 и 0.0311 - 0.1881 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSRHW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OSRHW?

В прошлом OSR Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0408 и -24.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0378 0.0412
Годовой диапазон
0.0311 0.1881
Предыдущее закрытие
0.0408
Open
0.0405
Bid
0.0378
Ask
0.0408
Low
0.0378
High
0.0412
Объем
5
Дневное изменение
-7.35%
Месячное изменение
-24.25%
6-месячное изменение
-16.00%
Годовое изменение
-24.40%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.