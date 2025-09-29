- Обзор рынка
OSRHW: OSR Holdings, Inc.
Курс OSRHW за сегодня изменился на -7.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0378, а максимальная — 0.0412.
Следите за динамикой OSR Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OSRHW сегодня?
OSR Holdings, Inc. (OSRHW) сегодня оценивается на уровне 0.0378. Инструмент торгуется в пределах -7.35%, вчерашнее закрытие составило 0.0408, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSRHW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям OSR Holdings, Inc.?
OSR Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0378. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.40% и USD. Отслеживайте движения OSRHW на графике в реальном времени.
Как купить акции OSRHW?
Вы можете купить акции OSR Holdings, Inc. (OSRHW) по текущей цене 0.0378. Ордера обычно размещаются около 0.0378 или 0.0408, тогда как 5 и -6.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSRHW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OSRHW?
Инвестирование в OSR Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0311 - 0.1881 и текущей цены 0.0378. Многие сравнивают -24.25% и -16.00% перед размещением ордеров на 0.0378 или 0.0408. Изучайте ежедневные изменения цены OSRHW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции OSR Holdings, Inc.?
Самая высокая цена OSR Holdings, Inc. (OSRHW) за последний год составила 0.1881. Акции заметно колебались в пределах 0.0311 - 0.1881, сравнение с 0.0408 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OSR Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции OSR Holdings, Inc.?
Самая низкая цена OSR Holdings, Inc. (OSRHW) за год составила 0.0311. Сравнение с текущими 0.0378 и 0.0311 - 0.1881 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSRHW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OSRHW?
В прошлом OSR Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0408 и -24.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0408
- Open
- 0.0405
- Bid
- 0.0378
- Ask
- 0.0408
- Low
- 0.0378
- High
- 0.0412
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -7.35%
- Месячное изменение
- -24.25%
- 6-месячное изменение
- -16.00%
- Годовое изменение
- -24.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%