OSRHW: OSR Holdings, Inc.
Il tasso di cambio OSRHW ha avuto una variazione del -7.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0378 e ad un massimo di 0.0412.
Segui le dinamiche di OSR Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OSRHW oggi?
Oggi le azioni OSR Holdings, Inc. sono prezzate a 0.0378. Viene scambiato all'interno di -7.35%, la chiusura di ieri è stata 0.0408 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OSRHW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni OSR Holdings, Inc. pagano dividendi?
OSR Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.0378. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -24.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OSRHW.
Come acquistare azioni OSRHW?
Puoi acquistare azioni OSR Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.0378. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0378 o 0.0408, mentre 5 e -6.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OSRHW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OSRHW?
Investire in OSR Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0311 - 0.1881 e il prezzo attuale 0.0378. Molti confrontano -24.25% e -16.00% prima di effettuare ordini su 0.0378 o 0.0408. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OSRHW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni OSR Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di OSR Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1881. All'interno di 0.0311 - 0.1881, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0408 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di OSR Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni OSR Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di OSR Holdings, Inc. (OSRHW) nel corso dell'anno è stato 0.0311. Confrontandolo con gli attuali 0.0378 e 0.0311 - 0.1881 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OSRHW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OSRHW?
OSR Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0408 e -24.40%.
- Chiusura Precedente
- 0.0408
- Apertura
- 0.0405
- Bid
- 0.0378
- Ask
- 0.0408
- Minimo
- 0.0378
- Massimo
- 0.0412
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -7.35%
- Variazione Mensile
- -24.25%
- Variazione Semestrale
- -16.00%
- Variazione Annuale
- -24.40%
