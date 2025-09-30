- Übersicht
OSRHW: OSR Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von OSRHW hat sich für heute um -7.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0378 bis zu einem Hoch von 0.0412 gehandelt.
Verfolgen Sie die OSR Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OSRHW heute?
Die Aktie von OSR Holdings, Inc. (OSRHW) notiert heute bei 0.0378. Sie wird innerhalb einer Spanne von -7.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0408 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von OSRHW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OSRHW Dividenden?
OSR Holdings, Inc. wird derzeit mit 0.0378 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -24.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OSRHW zu verfolgen.
Wie kaufe ich OSRHW-Aktien?
Sie können Aktien von OSR Holdings, Inc. (OSRHW) zum aktuellen Kurs von 0.0378 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0378 oder 0.0408 platziert, während 5 und -6.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OSRHW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OSRHW-Aktien?
Bei einer Investition in OSR Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0311 - 0.1881 und der aktuelle Kurs 0.0378 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -24.25% und -16.00%, bevor sie Orders zu 0.0378 oder 0.0408 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OSRHW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von OSR Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von OSR Holdings, Inc. (OSRHW) im vergangenen Jahr lag bei 0.1881. Innerhalb von 0.0311 - 0.1881 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0408 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von OSR Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von OSR Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von OSR Holdings, Inc. (OSRHW) im Laufe des Jahres betrug 0.0311. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0378 und der Spanne 0.0311 - 0.1881 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OSRHW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OSRHW statt?
OSR Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0408 und -24.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0408
- Eröffnung
- 0.0405
- Bid
- 0.0378
- Ask
- 0.0408
- Tief
- 0.0378
- Hoch
- 0.0412
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -7.35%
- Monatsänderung
- -24.25%
- 6-Monatsänderung
- -16.00%
- Jahresänderung
- -24.40%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4