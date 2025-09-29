OSRHW股票今天的价格是多少？ OSR Holdings, Inc.股票今天的定价为0.0378。它在-7.35%范围内交易，昨天的收盘价为0.0408，交易量达到5。OSRHW的实时价格图表显示了这些更新。

OSR Holdings, Inc.股票是否支付股息？ OSR Holdings, Inc.目前的价值为0.0378。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.40%和USD。实时查看图表以跟踪OSRHW走势。

如何购买OSRHW股票？ 您可以以0.0378的当前价格购买OSR Holdings, Inc.股票。订单通常设置在0.0378或0.0408附近，而5和-6.67%显示市场活动。立即关注OSRHW的实时图表更新。

如何投资OSRHW股票？ 投资OSR Holdings, Inc.需要考虑年度范围0.0311 - 0.1881和当前价格0.0378。许多人在以0.0378或0.0408下订单之前，会比较-24.25%和。实时查看OSRHW价格图表，了解每日变化。

OSR Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，OSR Holdings, Inc.的最高价格是0.1881。在0.0311 - 0.1881内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪OSR Holdings, Inc.的绩效。

OSR Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？ OSR Holdings, Inc.（OSRHW）的最低价格为0.0311。将其与当前的0.0378和0.0311 - 0.1881进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OSRHW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。