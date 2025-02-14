Moedas / OPI
OPI: Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest
0.45 USD 0.12 (21.05%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPI para hoje mudou para -21.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.37 e o mais alto foi 0.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OPI Notícias
Faixa diária
0.37 0.48
Faixa anual
0.18 2.20
- Fechamento anterior
- 0.57
- Open
- 0.46
- Bid
- 0.45
- Ask
- 0.75
- Low
- 0.37
- High
- 0.48
- Volume
- 11.247 K
- Mudança diária
- -21.05%
- Mudança mensal
- 104.55%
- Mudança de 6 meses
- -4.26%
- Mudança anual
- -79.17%
