OPI: Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest
0.57 USD 0.26 (31.33%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPI de hoy ha cambiado un -31.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.55, mientras que el máximo ha alcanzado 0.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.55 0.85
Rango anual
0.18 2.20
- Cierres anteriores
- 0.83
- Open
- 0.78
- Bid
- 0.57
- Ask
- 0.87
- Low
- 0.55
- High
- 0.85
- Volumen
- 13.556 K
- Cambio diario
- -31.33%
- Cambio mensual
- 159.09%
- Cambio a 6 meses
- 21.28%
- Cambio anual
- -73.61%
