OPI: Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest

0.39 USD 0.06 (13.33%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPI ha avuto una variazione del -13.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.39 e ad un massimo di 0.50.

Segui le dinamiche di Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.39 0.50
Intervallo Annuale
0.18 2.20
Chiusura Precedente
0.45
Apertura
0.44
Bid
0.39
Ask
0.69
Minimo
0.39
Massimo
0.50
Volume
5.056 K
Variazione giornaliera
-13.33%
Variazione Mensile
77.27%
Variazione Semestrale
-17.02%
Variazione Annuale
-81.94%
21 settembre, domenica