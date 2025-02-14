Valute / OPI
OPI: Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest
0.39 USD 0.06 (13.33%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPI ha avuto una variazione del -13.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.39 e ad un massimo di 0.50.
Segui le dinamiche di Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OPI News
Intervallo Giornaliero
0.39 0.50
Intervallo Annuale
0.18 2.20
- Chiusura Precedente
- 0.45
- Apertura
- 0.44
- Bid
- 0.39
- Ask
- 0.69
- Minimo
- 0.39
- Massimo
- 0.50
- Volume
- 5.056 K
- Variazione giornaliera
- -13.33%
- Variazione Mensile
- 77.27%
- Variazione Semestrale
- -17.02%
- Variazione Annuale
- -81.94%
21 settembre, domenica