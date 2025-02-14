Валюты / OPI
OPI: Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest
0.83 USD 0.05 (5.68%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPI за сегодня изменился на -5.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.75, а максимальная — 1.13.
Следите за динамикой Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OPI
Дневной диапазон
0.75 1.13
Годовой диапазон
0.18 2.20
- Предыдущее закрытие
- 0.88
- Open
- 1.06
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Low
- 0.75
- High
- 1.13
- Объем
- 31.080 K
- Дневное изменение
- -5.68%
- Месячное изменение
- 277.27%
- 6-месячное изменение
- 76.60%
- Годовое изменение
- -61.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.