OPI: Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest

0.83 USD 0.05 (5.68%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPI за сегодня изменился на -5.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.75, а максимальная — 1.13.

Следите за динамикой Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.75 1.13
Годовой диапазон
0.18 2.20
Предыдущее закрытие
0.88
Open
1.06
Bid
0.83
Ask
1.13
Low
0.75
High
1.13
Объем
31.080 K
Дневное изменение
-5.68%
Месячное изменение
277.27%
6-месячное изменение
76.60%
Годовое изменение
-61.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.