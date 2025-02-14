Währungen / OPI
OPI: Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest
0.42 USD 0.03 (6.67%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPI hat sich für heute um -6.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.40 bis zu einem Hoch von 0.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Office Properties Income Trust - of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OPI News
- Gerüchte über Zahlungsunfähigkeit: Aktie von Office Properties Income Trust bricht ein
- Office Properties Income Trust stock drops on bankruptcy rumors
- Cool Enough For Cuts
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Office Properties Income Trust (OPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Office Properties Income Trust 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPI)
- Office Properties earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Trade War Redux
- The State Of REITs: June 2025 Edition
- The Inflation That Wasn't
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Top 2 Real Estate Stocks That Could Surge This Quarter - Office Props IT (NASDAQ:OPI), Wheeler Real Estate IT (NASDAQ:WHLR)
- Tariffs On, Tariffs Off
- Service Properties Trust: Sinking In A Swamp Of Debt (SVC)
- Losers Of REIT Earnings Season
- OPI stock plunges to 52-week low, hitting $0.21 amid steep decline
- Top 3 Real Estate Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Global Medical REIT (NYSE:GMRE), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- Office Properties Income Trust: Occupancy Stabilizing, But It Is Too Late
- Office Properties Income Trust (OPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.40 0.50
Jahresspanne
0.18 2.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.45
- Eröffnung
- 0.44
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Tief
- 0.40
- Hoch
- 0.50
- Volumen
- 3.959 K
- Tagesänderung
- -6.67%
- Monatsänderung
- 90.91%
- 6-Monatsänderung
- -10.64%
- Jahresänderung
- -80.56%
