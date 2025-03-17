Moedas / OMER
OMER: Omeros Corporation
4.26 USD 0.20 (4.93%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OMER para hoje mudou para 4.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.05 e o mais alto foi 4.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Omeros Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.05 4.29
Faixa anual
2.95 13.60
- Fechamento anterior
- 4.06
- Open
- 4.11
- Bid
- 4.26
- Ask
- 4.56
- Low
- 4.05
- High
- 4.29
- Volume
- 1.082 K
- Mudança diária
- 4.93%
- Mudança mensal
- 2.90%
- Mudança de 6 meses
- -52.77%
- Mudança anual
- 8.12%
