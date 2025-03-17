货币 / OMER
OMER: Omeros Corporation
4.09 USD 0.06 (1.49%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OMER汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点3.94和高点4.23进行交易。
关注Omeros Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.94 4.23
年范围
2.95 13.60
- 前一天收盘价
- 4.03
- 开盘价
- 4.01
- 卖价
- 4.09
- 买价
- 4.39
- 最低价
- 3.94
- 最高价
- 4.23
- 交易量
- 1.750 K
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- -1.21%
- 6个月变化
- -54.66%
- 年变化
- 3.81%
