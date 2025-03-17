Währungen / OMER
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OMER: Omeros Corporation
4.19 USD 0.07 (1.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OMER hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.17 bis zu einem Hoch von 4.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Omeros Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMER News
- Omeros earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Omeros stock rises after $22 million registered direct offering
- Omeros to raise $22 million in registered direct offering
- Omeros shareholders elect directors and approve executive pay at annual meeting
- Omeros stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on EU submission
- Omeros submits European application for transplant complication drug
- Omeros Announces Webcast Details for Annual Meeting of Shareholders
- Omeros Analyst Sees $1B Potential For Drug Before FDA Decision - Omeros (NASDAQ:OMER)
- This Domino's Pizza Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Dynatrace (NYSE:DT), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Omeros: On The Brink As It Awaits Its Fall PDUFA For A Potential Blockbuster (OMER)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Agilon Health (NYSE:AGL), ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP)
- Omeros Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Omeros' New Leukemia Drug Team Ignites Hope For Cancer Fight - Omeros (NASDAQ:OMER)
- Omeros Corporation (OMER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top Wall Street Forecasters Revamp Omeros Price Expectations Ahead Of Q4 Earnings - Omeros (NASDAQ:OMER)
- Incyte, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Incyte (NASDAQ:INCY), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Tagesspanne
4.17 4.31
Jahresspanne
2.95 13.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.26
- Eröffnung
- 4.29
- Bid
- 4.19
- Ask
- 4.49
- Tief
- 4.17
- Hoch
- 4.31
- Volumen
- 362
- Tagesänderung
- -1.64%
- Monatsänderung
- 1.21%
- 6-Monatsänderung
- -53.55%
- Jahresänderung
- 6.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K